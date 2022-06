3 enseignants de l’ENEAM présentés à la CRIET

Poursuivis pour harcèlement sexuel sur leurs étudiantes, trois (03) enseignants de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) ont été présentés, vendredi 03 juin 2022, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du terrorisme (CRIET).

Les faits remontent à 2020. Des étudiantes de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) accusent neuf (09) de leurs enseignants d’harcèlement sexuel.

Les enseignants mis en cause ont été auditionnés, vendredi 03 juin 2022, par le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du terrorisme (CRIET). Trois (03) des neuf enseignants sont poursuivis sans mandat de dépôt à l’issue de leur présentation.

Selon Frissons radio, l’Institut National de la Femme (INF) s’est constituée partie civile dans le dossier de harcèlement sexuel mettant en cause les trois enseignants de l’ENEAM.

