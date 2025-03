3 camions du Bénin saisis avec 125.000 litres d’essence au Nigéria

Les douanes nigérianes ont intercepté 125 000 litres d’essence de contrebande dans l’Etat de Kebbi, d’une valeur de 125 millions de nairas soit 50 millions de FCFA environ.

Trois camions de marque ‘’Scania’’, immatriculés au Bénin, transportant de l’essence de contrebande, ont été arraisonnés par les douanes nigérianes.

La quantité d’essence saisie s’élève à 125.000 litres. « Il s’agit de la plus importante saisie depuis le début de l’opération Whirlwind », a indiqué Husseini Ejibunu, le coordinateur national de l’opération, le mardi 25 mars 2025.

Les camions ont été interceptés dans une zone sous surveillance depuis des jours, selon le Contrôleur général des douanes, Bashir Adewale Adeniyi. Fournissant des détails sur la saisie, il a souligné les points suivants.

« Le premier camion, immatriculé BC-7184RB, transportait 766 bidons de 25 litres chacun et 18 fûts de 200 litres chacun. Le deuxième camion, immatriculé AT-2457RB, contenait 1 454 bidons de 25 litres chacun et plusieurs fûts de 200 litres. Le troisième camion, immatriculé BV-6240RB, était chargé de 1 350 bidons de 25 litres chacun et de 18 fûts de 200 litres chacun », a détaillé M. Adeniyi au média Nairametrics.

De plus, les douaniers ont saisi 805 bidons de 25 litres chacun dans plusieurs foyers de contrebande, notamment à Dolekeina, Zaria Kalakala, Tunga Waterside et Lolo Tsamiya.

L’opération vise à lutter contre la contrebande et le trafic illicite, selon les douanes nigérianes.

M. M.

27 mars 2025 par ,