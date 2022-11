29 milliards FCFA pour des actions sociales

Le ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique TOGNIFODE MEWANOU a défendu le budget de son département ministériel devant les députés de la commission budgétaire. Pour l’année 2023, elle a sollicité une enveloppe de 29.122.744.000 FCFA.

En 2023, le gouvernement envisage d’impacter les populations à travers les actions sociales. Plus que le double du budget de l’année 2022 sera mis en œuvre. Le ministre des affaires sociales, Véronique TOGNIFODE MEWANOU a obtenu le quitus des députés pour une enveloppe de 29.122.744.000 FCFA, contre 13.261.130.000 FCFA en 2022, soit une hausse de 15 861 614 000 FCFA, correspondant à un accroissement de 119,61%.

Cette hausse s’explique selon le ministre, par les grandes ambitions du PAG 2021-2026 visant prioritairement le renforcement de l’accès des populations aux services sociaux de base et aux opportunités économiques et financières.

En 2023, des actions fortes seront engagées pour une amélioration significative des conditions de vie des populations les plus vulnérables et la réduction des inégalités sociales. La protection sociale pour tous et la prise en charge des groupes vulnérables, notamment les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées constituent les prévisions pour la prochaine année.

Au nombre des priorités, on peut citer la transformation des Centres de Promotion Sociale (CPS) en Guichet Unique de Protection sociale (GUPS) : construction, aménagement et équipement. Ces GUPS modernisés et proches des populations à la base pourront adresser toutes les cibles vulnérables de l’action sociale.

Au titre des actions pour l’année 2023, il y a entre autres :

– La mise en route du programme des Filets sociaux productifs dans tous les départements du Bénin, sur la base du registre social unique (RSU) ;

– La généralisation de l’assurance maladie du projet ARCH dans toutes les communes du Bénin ;

– La poursuite de la phase pilote ARCH Formation pour le renforcement de capacité des artisans : pour impacter 23000 artisans ;

– La généralisation de l’octroi des montants de 100.000 FCFA pour le microcrédit Alafia ;

– L’éducation financière des bénéficiaires des microcrédits ;

– La poursuite du projet SWEDD (13 milliards FCFA à injecter en 2023 dans plusieurs domaines) pour le maintien des filles à l’école à travers des transferts monétaires aux ménages pauvres, ainsi que la distribution de plus de 30.000 kits scolaires à des filles ;

– L’animation des 153 « espaces sûrs » pour le coaching et l’autonomisation de 280.000 jeunes filles renforcées en compétence de vie et 280.000 autres filles autonomisées ;

– L’appui de 4500 mères en Activités génératrices de revenus et 1200 sages-femmes appuyées ;

– La poursuite de la réforme d’assainissement des Centres d’Accueil et de Protection des enfants ;

– L’élargissement de la Ligne d’assistance à l’enfant à la lutte contre les violences faites aux femmes ;

– La systématisation des campagnes de sensibilisation contre les fléaux sociaux dans les milieux éducatifs ;

– Le démarrage de la phase pilote des classes socio-éducatives ;

– La mise en place des activités génératrices de revenus pour les groupements féminins actifs ruraux en vue de l’autonomisation effective.

