200 véhicules sans quittance de dédouanement saisis

La douane béninoise a mené ce week-end une opération de contrôle routier. Près de 200 véhicules sans quittance de dédouanement ont été saisis.

Selon Frissons Radio, l’opération a eu lieu à Cotonou, Ouidah, Zè et Allada. Les agents de la douane ont vérifié le livret de bord et la quittance de dédouanement ( reçu de paiement des droits et taxes de la douane ). Près de 200 véhicules des propriétaires qui n’ont pas pu présenter la quittance de dédouanement ont été saisis et conduits à la base. Les livrets de bord ont été saisis et une fiche de dépossession est remise au conducteur.

L’opération informe Frissons Radio pourrait se poursuivre cette semaine. Ce contrôle de la douane intervient après l’affaire ANaTT. Un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 à l’Agence Nationale des Transports Terrestres a révélé des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de FCFA dont 12,1 milliards de FCFA au titre de présomptions de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d’immatriculation.

Lesdites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d’environ 7,9 milliards FCFA. Des cadres de l’ANaTT sont gardés dans les locaux de la BEF à Agblangandan depuis mardi 07 juillet 2021.Le gouvernement béninois a dévoilé vendredi 08 juillet 2021 sur son site web, la liste des véhicules sans preuve du paiement des droits de douane et frauduleusement immatriculés. Les propriétaires des véhicules concernés doivent se rapprocher des services compétents dans un délai de 7 jours (jusqu’au 14 juillet 2021) pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement faute de quoi, ils s’exposeront à la rigueur de la loi.

