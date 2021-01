18 milliards FCFA pour l’échangeur de Vêdoko

L’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Tsugawa TAKAHISA et le Représentant régional de la JICA, M. Kojiro FUJINO et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération M. Aurelien AGBENONCI ont procédé, mardi 26 janvier 2021, à l’échange de Notes et deux Accords de don, relatifs au projet de construction de l’échangeur de Vêdoko dans la ville de Cotonou et au projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HEHOMEY.

‹‹La présente cérémonie traduit la volonté et l’engagement de la JICA à accompagner le Bénin dans sa marche résolue vers le développement marquée depuis 2016 par le Programme d’Actions du Gouvernement du Président Patrice TALON, mis en œuvre de façon méthodique››, a indiqué Kojiro FUJINO, Représentant régional de l’Agence de Coopération Japonaise (JICA). ‹‹Le Gouvernement du Bénin est particulièrement sensible à l’attention que vous portez à nos priorités de développement (…). C’est le moment pour moi de vous dire toute notre appréciation, la gratitude de notre peuple, les remerciements du Président de la République et de tout son gouvernement pour cet engagement que vous venez de prendre à nos côtés pour la concrétisation des promesses qui ont été faites par votre gouvernement lorsque le Président de la République s’est rendu à Tokyo dans le cadre de la dernière TICAD››, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. 18 milliards FCFA sont ainsi mis à la disposition du Bénin pour le démarrage des travaux de construction de l’échangeur de Vêdoko. Cette infrastructure permettra de rendre fluide la circulation.

Concernant le second accord, il permettra de renforcer les systèmes d’alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau. Il prend en compte les communes d’Aplahoué, de Djakotomey et de Dogbo dans le département du Couffo et la commune de Sakété dans le Plateau.

Le Japon a mis à la disposition du Bénin une enveloppe de plus de 668 millions de FCFA pour la réalisation des études de faisabilité dudit projet.

