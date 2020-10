15 milliards FCFA octroyés aux travailleurs

Le Président de la République Patrice Talon a échangé avec les responsables des sept centrales et confédérations syndicales ce vendredi 16 Octobre 2020 au Palais de la Marina. L’une des décisions issues de ces assises est le débloquage de 15 milliards FCFA pour éponger les « engagements en lien avec les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels ».

Le gouvernement débloque 15 milliards FCFA aux travailleurs avec effet sur le salaire d’octobre 2020. C’est l’une des conclusions des échanges entre le Président de la République Patrice Talon et les responsables des sept centrales et confédérations syndicales.

Les fonds serviront à couvrir les « engagements en lien avec les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels ».

La décision prend effet dès ce mois d’Octobre.

Selon le Chef de l’Etat, les travailleurs dont les salaires ne sont pas encore traités bénéficieront du fonds. Dès le mois de Novembre, les autres travailleurs constateront l’effet de la décision sur leur salaire.

Des efforts ont été faits pour parvenir à ce résultat. Le Gouvernement a payé 52 milliards FCFA sur un total de 94 milliards de FCFA d’arriérés.

Au total, 87 milliards FCFA ont été effectivement payés, soit plus de 50% de niveau de paiement global sur un total de 173 milliards FCFA dûs aux travailleurs et retraités avant 2016.

Il ressort de ces échanges que le gouvernement s’est engagé à ne plus permettre le cumul des dettes envers les partenaires sociaux.

