15 jeunes femmes journalistes à recruter pour un projet d’investigation

Recrutement de 15 femmes journalistes dans le cadre du projet « Women Journalist For Investigation ». C’est une initiative de DG PARTNERS ONG, financée par l’Ambassade des Etats-Unis. Le recrutement est lancé du 24 juillet au 07 août 2022 à 17 heures précises. Les femmes journalistes du Bénin (presse écrite, presse en ligne et radio) peuvent prendre part à ce recrutement..

Les candidates retenues bénéficieront d’une formation de deux jours en investigation et d’un accompagnement pour conduire et diffuser leurs sujets d’enquêtes

25 juillet 2022 par ,