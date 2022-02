128 œuvres exposés au palais de la Marina

Plus d’une centaine d’œuvres du génie béninois du passé et du présent sont à découvrir à l’exposition ‘’Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation’’ qui se tient du dimanche 20 février au 22 mai 2022 au Palais de la Marina (Présidence de la République).

Vingt-six (26) œuvres des trésors royaux restituées par la France et cent deux (102) œuvres d’artistes contemporain seront exposées à la Présidence de la République du 20 février au 22 mai 2022. Les 26 œuvres sont exposées dans une salle (de fête) reliée à une autre (la salle de peuple) du Palais de la Marina qui accueille 102 œuvres d’artistes contemporain. « Le parcours, l’expérience que les visiteurs vont faire voudrait que comme on essaie de faire un lien entre le passé et le présent à travers cette exposition », a expliqué le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, le vendredi 18 février 2022 aux journalistes. Le porte-parole du gouvernement indique que les œuvres d’art contemporain comportent celles de sept artistes féminins. En ce qui concerne le choix du lieu de l’exposition, Palais de la Marina (Présidence de la République), le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement explique que c’est le dénominateur commun de tous les Béninois. « (…) Quel est le lieu qu’on pourrait trouver qui symboliserait la République et où chacun peut aller, on a fait un choix qui peut être discuté (...) objectivement, c’est le meilleur choix », a justifié Wilfried Léandre Houngbédji. Le porte-parole du gouvernement a invité le public à visiter l’exposition. Il faut préciser que l’exposition ‘’Art du Bénin, d’hier et aujourd’hui : de la restitution à la révélation’’ démarre ce dimanche 20 février 2022 et va durer trois mois. Les œuvres (26 des trésors royaux et 102 d’artistes contemporains) sont accessibles Les Jeudi et Vendredi de 15H 00 à 18H 30 et les Samedi et Dimanche de 10H 00 à 18H 30. Une nocturne mensuelle évènementielle et des lectures publiques interactives chaque dernier Samedi du mois de 19H 00 à 22H 00 seront organisées.

M. M.

18 février 2022 par