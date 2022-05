119.746 candidats à l’assaut du BEPC 2022

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) démarre le lundi 13 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire national. 119.746 candidats répartis dans 211 centres de composition vont affronter les différentes épreuves.

S’enquérir du niveau de préparation de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), c’est l’objectif d’une descente du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle à la direction des examens et concours (DEC). Fier du niveau de préparation, Yves Koaro Chabi a souligné que la feuille de route préalablement établie « se dérouler correctement ». Cette visite a été également l’occasion pour lui, d’évoquer la question de dématérialisation du BEPC. « Nous allons continuer la dématérialisation du BEPC. L’an dernier, nous avions dit que l’établissement des listes des surveillants et de correcteurs se fera de façon automatisée » a-t-il rappelé. A l’en croire, cela aura permis en son temps, « de gagner en temps, en énergie et en argent » et d’éviter tous les trafics qui s’opéraient avant. « La dématérialisation se poursuit cette année, c’est la dernière fois que nous organisons le BEPC format classique avec les formules MC (Moderne court) et ML ( Moderne long) parce que depuis bientôt 02 ans, tous les apprenants des classes de 4ème ont été obligés de faire PCT (Physique, chimie et technologies) », a expliqué Yves Koaro Chabi.

Le directeur des examens et concours , Roger Koudoadinou a rappelé pour sa part les statistiques du BEPC session de juin 2022. 119.746 candidats composeront dans 211 centres de composition sur toute l’étendue du territoire national. Un chiffre en baisse de 17,96 par rapport à l’année dernière. Cette baisse selon le DEC, s’explique par « un effet tangible du discours du gouvernement incitant la population à prendre en compte la pertinence de la formation technique et professionnelle. Ce qui, selon lui, contribue grandement désormais à effacer le mythe de "l’acowé" (Cole blanc) qui doit faire des études d’ordre général jusqu’à finir tous les diplômes disponibles à l’université. De plus en plus poursuit le DEC, les apprenants et parents sont disposés psychologiquement à voir autres filières de formation comme donnée pertinente de profil d’emploi pour le futur.

