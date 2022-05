11 Inspecteurs nommés à divers postes

À travers un arrêté en date du 3 mai 2022, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a nommé des inspecteurs. Ils sont au nombre de onze (11) dont deux (02) Chefs de service, trois (03) chefs de groupe permanent spécialisé et six (06) inspecteurs pédagogiques délégués. Ils ont été nommés après avis du Conseil national de l’Éducation.

Chefs de service

1- Service de l’inspection et de l’animation pédagogique (SIAP) : Toussaint Avocè

2- Service des statistiques et de la documentation (SSD) : Maxime Noudéhouénou Glitho

Chefs de groupe permanent spécialisé

1- Groupe spécialisé des inspecteurs de Physique, Chimie et Technologie (PCT) : Détondji Amour Ulrich Sotinkon

2- Groupe spécialisé des inspecteurs des Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : Victor Agossadou

3- Groupe spécialisé des inspecteurs des sciences et techniques industrielles (STI) : Comlan Agohoundje

Inspecteurs pédagogiques délégués

1- Inspecteur pédagogique délégué de l’Alibori : Richard Bawa

2- Inspecteur pédagogique délégué de l’Atacora : Rigobert Akpo

3- Inspecteur pédagogique délégué du Couffo : Zacharie Bonaventure Donhouédé

4- Inspecteur pédagogique délégué du Littoral : Ghislaine Irmine Cathérine Sottin

5- Inspecteur pédagogique délégué du Mono : Akpaton Louis Comlan Toffi

6- Inspecteur pédagogique délégué du Plateau : Janviette Fagbohoun

8 mai 2022 par ,