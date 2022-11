100 chercheurs de 20 pays au colloque « Science ouverte au Sud »

L’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Bénin (ANSALB), en collaboration avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) a organisé du 25 au 27 octobre 2022 à Cotonou, le colloque « Science ouverte au Sud ». Environ une centaine de chercheurs venus de 20 pays ont pris part aux travaux.

Une centaine de chercheurs à Cotonou à l’occasion du colloque « Science ouverte au Sud ». Plusieurs thématiques ont été développées au cours des travaux. Il s’agit entre autres, des recommandations et exigences des gouvernements, des institutions et des bailleurs de la recherche pour la science ouverte ; les dispositifs de gestion, de partage et de diffusion ; et les enjeux éthiques et juridiques, modèles éditoriaux et économiques.

Les autorités présentes à l’ouverture du colloque ont rappelé leurs engagements en matière de partage des données, en lien avec les objectifs de développement durable. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Marc VIZY, ambassadeur de France au Bénin.

Nazaire PADONOU, président de l’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Bénin (ANSALB), Valérie VERDIER, présidente directrice générale de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Pascal BONNET, directeur adjoint du département environnement et sociétés du Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), Eléonore YAYI LADEKAN, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le Pr. Norbert HOUNKONNOU, président du Réseau des Académies Scientifiques Africaines, ont rappelé chacun, son engagement en matière de partage des données, en lien avec les objectifs de développement durable.

