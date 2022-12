10 milliards FCFA de la BOAD pour la viabilisation du site de Ouèdo

Le Conseil d’administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a autorisé de nouveaux engagements de l’ordre de 109,5 milliards FCFA lors de sa 133ème session ordinaire tenu en présentiel le 2 décembre 2022 à Niamey (Niger) sous la présidence de Monsieur Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD. La viabilisation du site des logements sociaux et économiques à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi figure parmi les projets de financement approuvés.

Le montant de l’opération est de 10 milliards FCFA.

Les travaux de viabilisation permettront d’assurer une alimentation de qualité en électricité, par l’augmentation de la puissance du réseau d’électricité sur tout le site du projet et la construction d’une usine de traitement d’eau et d’un château d’eau de 500 m³.

Le Conseil d’administration a également approuvé le procès-verbal de la 132ème réunion, tenue le 20 septembre 2022 à Cotonou (Bénin) ; les perspectives financières actualisées et le projet de budget programme établis pour le quinquennat 2023-2027 de la Banque.

