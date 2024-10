10 entrepreneurs représentent le Bénin à FrancoTech 2024 à Paris

Le Gouvernement du Bénin participera au salon FrancoTech, le rendez-vous économique incontournable de la Francophonie, qui se tient les 3 et 4 octobre prochains à STATION F, à Paris. À travers son stand BENIN INNOV, le Bénin met en lumière 10 entrepreneurs audacieux, porteurs d’innovations significatives. Ces talents incarnent le dynamisme et l’engagement d’un écosystème ouvert et inclusif, dédié à la conception de solutions tech, moteurs de progrès et de développement.

Organisé en marge du XIXe Sommet de la Francophonie, FrancoTech s’affirme comme un événement de premier plan pour les entrepreneurs et décideurs économiques de l’espace francophone. Initié par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français et organisé par Business France et l’Alliance des patronats francophones, FrancoTech rassemblera plus de 1 500 professionnels de divers secteurs, incluant des chefs d’État, des entrepreneurs de renom, et des experts venus de près de 100 pays. Cette rencontre de haut niveau sera l’occasion d’aborder des thématiques stratégiques liées à l’avenir du monde, notamment l’intelligence artificielle, la transition énergétique, la sécurité alimentaire et les mécanismes de financement.

L’intelligence artificielle au cœur de la transformation numérique du Bénin

Conscient du potentiel transformateur de l’intelligence artificielle (IA), le Bénin met un accent particulier sur ce domaine à travers des politiques adaptées et le développement des compétences pour devenir un leader africain dans ce secteur. Le Bénin a ainsi été l’un des premiers pays africains à adopter, en janvier 2023, une Stratégie nationale d’Intelligence Artificielle et des Mégadonnées (Sniam), une initiative clé visant à exploiter les technologies de pointe pour accélérer sa mutation économique. De plus, plusieurs formations de premier plan sont déjà offertes dans ce domaine au Bénin, notamment à travers les programmes développés par Sèmè City avec Sorbonne Université et avec le Groupe des Écoles Centrale.

Sèmè City : un acteur émergent de l’innovation en Afrique

Sèmè City se positionne comme un hub d’excellence, promouvant l’enseignement supérieur dans des secteurs de pointe, l’entrepreneuriat innovant et la recherche scientifique avec des programmes alignés sur les normes internationales. Aujourd’hui reconnu pour sa capacité à former les talents de demain, Sèmè City développe son campus principal sur 330 hectares, destiné à accueillir plus de 30 000 étudiants, entrepreneurs et innovateurs venus de tout le continent. L’objectif est de créer un pôle incontournable du savoir et de l’innovation en Afrique, offrant le cadre, les infrastructures et les compétences nécessaires pour concevoir et développer des solutions à fort impact.

Bénin Innov : lumière sur 10 entrepreneurs visionnaires

BENIN INNOV met en avant 10 solutions innovantes sélectionnées par Sèmè City et l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, pour leur capacité à relever les défis locaux et mondiaux dans divers secteurs, tels que la fintech, l’intelligence artificielle, les services numériques, les industries culturelles et créatives, ainsi que l’éducation. Ces solutions sont portées par des entrepreneurs, issus du Bénin et de sa diaspora, qui incarnent la diversité et la richesse de l’innovation francophone. Chacun d’entre eux contribue non seulement au développement économique, mais aussi à l’amélioration de la qualité de vie des populations, à la promotion de l’inclusion numérique et à la transition vers un modèle de développement durable. BENIN INNOV se présente comme un espace d’échanges et de démonstrations, offrant aux visiteurs l’opportunité de rencontrer des talents passionnés.

SE Mme Corinne Amori Brunet, Ambassadrice du Bénin en France, déclare :

« La participation du Bénin à FrancoTech, grâce à BENIN INNOV, illustre l’effervescence et le dynamisme de notre écosystème entrepreneurial. Nos entrepreneurs représentent une nouvelle génération africaine : audacieuse, ambitieuse et résolue à apporter des solutions durables aux défis de demain. À travers BENIN INNOV, nous affirmons fièrement notre engagement à contribuer à une francophonie innovante ! »

Mme Claude Borna, Directrice générale de Sèmè City, ajoute :

« BENIN INNOV à Francotech représente la vision d’un Bénin résolument tourné vers l’avenir, où l’économie du savoir occupe une place centrale dans le développement. Nous sommes fiers de mettre en lumière les entrepreneurs innovants du Bénin et de sa diaspora, en leur offrant la visibilité qu’ils méritent ainsi que de véritables opportunités pour développer leurs startups. La mission de Sèmè City s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en soutenant les talents et les initiatives qui façonnent un avenir prospère pour notre pays et pour le continent africain. »

Les 10 entrepreneurs qui représentent le Bénin à FrancoTech :

• Max Agueh, co-fondateur d’Esseyi : Esseyi est une plateforme dédiée à l’orientation, la formation et à l’insertion professionnelle en Afrique.

• Lawal Alao Adechina, fondateur de Zepargn : Zepargn est une application mobile conçue pour faciliter l’épargne et la gestion financière.

• Luc Alapini, directeur général de Bivariant : Bivariant est une plateforme inclusive qui permet aux organisations et aux États d’accélérer le déploiement de l’IA souveraine jusqu’au dernier kilomètre.

• Raodath Aminou, fondatrice d’Entourage : Entourage est une plateforme innovante qui démocratise l’accès aux experts de premier plan en Afrique.

• Fiona Behanzin Paoletti, responsable marketing de SUSU : SUSU est une startup dont la mission est de rendre la santé accessible et abordable sur le continent africain.

• Pierrick Chabi, fondateur de Wakatoon : Wakatoon a développé une technologie basée sur l’intelligence artificielle qui révolutionne la manière d’instruire les enfants tout en les divertissant.

• Mylène Flicka, fondatrice d’Irawo : Irawo est la plateforme de référence pour apprendre des meilleurs experts d’Afrique grâce à des programmes 100% pratiques.

• Junior Gantin, founding Software Engineer chez Moneco : Moneco est une néo-banque destinée à la diaspora africaine en Europe et à leurs proches, ou à toute personne en Afrique francophone.

• Gilles Kounou, fondateur d’Open SI SAS : Open SI SAS développe des solutions de paiement électronique et des plateformes de services en ligne.

• Brad Kpoahoun, responsable innovation et entrepreneuriat chez Future Studio : Future Studio, centre d’innovation basé au Bénin, accompagne les esprits créatifs africains vers l’innovation numérique.

À propos de Sèmè City

Sèmè City, projet phare du gouvernement béninois pour le développement du capital humain, abrite des établissements d’enseignement supérieur de haut niveau, des plateformes de recherche, ainsi que des incubateurs de startups et jeunes entreprises innovantes dans plusieurs domaines. Les programmes portent sur des domaines clés dont le numérique, le design, l’intelligence artificielle, la science des données, le cinéma d’animation et la mode. Sèmè City compte parmi ses partenaires institutionnels et académiques des organismes de premier plan tels que la Banque mondiale, Enabel, Epitech, l’École de Design Nantes Atlantique, Sorbonne Université, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Gobelins et l’Institut Français de la Mode.

À propos de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises

L’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, agence gouvernementale, a pour vocation de fédérer et de mettre en cohérence l’ensemble des interventions publiques en appui aux MPME avec une offre intégrée d’accompagnement, d’orientation et de financement des MPME. L’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises contribue à la promotion et au développement des micros, petites et moyennes entreprises du Bénin à travers l’orientation, l’accompagnement, le financement et la facilitation de l’accès aux marchés.

