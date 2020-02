Après l’attaque du poste frontalier de Kérémou au nord-ouest du Bénin dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février 2020, une enquête a été ouverte. Selon Frissons Radio, deux personnes ont été arrêtées, mais on ignore pour l’instant leur implication dans cette attaque perpétrée par des individus à motos armés de machettes et de fusils de chasse de calibre 12.

Il y a eu un mort et un blessé grave dans le rang des policiers.

Le poste de police situé à Mékrou Djimdjim à la lisière du parc du W et du fleuve Mékrou a été également incendié.

Suite à cette agression, les mesures sécuritaires ont été renforcées au nord-ouest du Bénin à travers l’installation d’une compagnie militaire à Banikoara.

