02 hôpitaux de l’Armée sous tutelle du ministère de la Santé

Les Hôpitaux d’instruction des Armées (HIA) de Cotonou et de Parakou sont désormais placés sous la tutelle du ministère de la Santé. La cérémonie de passation de charges entre le Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouatin et le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a eu lieu le mercredi 26 janvier 2022 à Cotonou.

L’article 11 du décret 2021-571 du 3 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé place les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) sous la tutelle du Ministère de la santé. Les deux hôpitaux de Cotonou et de Parakou passent désormais sous l’autorité du Ministère de la santé. La gestion fonctionnelle et technique sera assurée par le ministère de la Santé. La gestion administrative de la carrière du personnel militaire reste à la charge du Ministère de la défense nationale.

« Nous sommes venus formaliser le transfert de cette tutelle et profiter de l’occasion pour expliquer au personnel, les raisons qui ont motivé la décision du Gouvernement, les avantages qu’on peut en tirer notamment en matière d’une utilisation plus rationnelle du personnel de santé mais aussi en matière d’efficience des réformes en cours notamment au niveau de la carte sanitaire du Grand Nokoué et plus globalement du système de santé », a déclaré le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin.

La prochaine étape est la prise d’arrêtés d’application pour organiser le fonctionnement des hôpitaux et la gestion de la carrière du personnel militaire. « Nous allons passer très vite en phase d’opérationnalisation pour le bien-être de nos populations », a ajouté le ministre de la Santé.

A.Ayosso

27 janvier 2022 par