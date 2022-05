02 Béninois et leurs complices arrêtés au Togo

Deux (02) Béninois et trois (03) Togolais, tous membres d’un réseau de vol de motos ont été arrêtés à Kara (Togo) le 17 avril 2022. Six (06) motos volées ont été retrouvées en leur possession.

A la suite de plusieurs plaintes enregistrées pour vol de motos dans la ville de Kara, la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI) du Togo a ouvert une enquête. L’opération a permis d’interpeller un repris de justice qui a volé une moto. Lors de son interrogatoire, le prévenu a confié être à son 7ème vol de moto depuis sa sortie de prison le 23 mars dernier. Il avoue appartenir à un grand réseau de braqueurs et de voleurs de motos qui opèrent au Togo et au Bénin.

Selon le mode opératoire du réseau, les motos à voler sont identifiées sur les parkings à Kara (Togo). Les engins sont ensuite débloqués à l’aide d’une clé passe-partout par un agent du réseau. Un autre membre du gang vient ensuite emporter la moto.

Les motos ainsi volées sont revendues à Kassoua en République du Bénin.

Les aveux du prévenu ont permis d’interpeller deux membres du réseau les 02 et 18 avril 2022 à Kétao (Préfecture de la Binah) avec trois motos volées retrouvées à leur domicile. Deux autres voleurs ont été arrêtés le 22 avril 2022 à Kara.

Au total, cinq membres du réseau dont 03 Togolais et 02 Béninois ont été arrêtés et (06) motos volées ont été retrouvées.

Les prévenus seront présentés au Procureur dans les prochains jours.

Une enquête a été ouverte pour démanteler le reste de la bande.

M. M.

3 mai 2022 par