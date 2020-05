l’UP, le satisfecit

Sortir des urnes avec un résultat sans tricherie de leur part. C’est le leitmotiv des militants de l’Union Progressiste de l’arrondissement de Kpanroun, dans la commune d’Abomey Calavi. Composé de 9 villages avec un suffrage exprimé de 4257 votants, l’Union Progressiste s’en sort avec 1304 voix juste après le Bloc Républicain à 2054 voix selon les résultats provisoires. Cependant, l’UP se réjouit de cette percée honorable à Kpanroun, parce qu’elle est le fruit d’un résultat sans fraudes de leur part. Le match serait plié en la faveur des militants UP, si ces derniers avaient orchestré les mêmes machinations ou décidé d’en découdre avec d’autres partis présents en ce qui concerne les manoeuvres hors règles. Éric Kango, porté sur la liste UP à Kpanroun et ses pairs ont fait l’option d’un pacifisme durant tout le processus électoral pour garantir le vivre ensemble facteur fertilisant de développement pour l’arrondissement de Kpanroun. Fiers de leur percée malgré tout et désormais plus assis sur de vrais militants, la coordination UP de Kpanroun remercie les militantes, militants et sympathisants qui ont donné le meilleur d’eux même pour ce score honorable. Elle adresse son encouragement aux 9 villages, notamment les 3 villages venus en tête pour l’Union Progressiste : kpé 62,48%, Avagbé 32,10% et Kpaviédja 31,47%. préoccupée désormais par des questions de développement, la coordination appelle les filles et fils de Kpanroun à travailler main dans la main pour un véritable décollage de leur localité.

25 mai 2020 par