Les clients de la Société des Ciments du Bénin (SCB/Ciment Bouclier) peuvent désormais faire leurs achats en ligne via des moyens de paiement électronique.

Dénommée « eCiment », la plateforme e-commerce SCB/Ciment Bouclier est opérationnelle depuis le mois de mai 2020 et permet d’effectuer des commandes de ciment Bouclier et d’être livrées à n’importe quel lieu.

Selon la Cellule de Communication CCI Bénin, il est possible de commander depuis n’importe quel endroit dans le monde sans se déplacer, avec l’assurance d’être servi efficacement.

Avec « eCiment », l’acheteur peut aussi suivre les commandes en temps réel et consulter l’historique desdites commandes. Les commandes en ligne se font via www.eciment.bj ou Playstore (application eCiment).

A.A.A

30 juin 2020 par