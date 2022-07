Zinzindohoué, Nago et Idji remplacés au Bureau de l’UP

Le président du parti politique Union Progressiste (UP), Amoussou Bruno, a cédé son fauteuil au prof Joseph Djogbénou, ex président de la Cour constitutionnelle. Le ‘’renard de Djakotomey’’ n’est pas la seule personnalité à partir du Bureau politique national à l’issue de la réunion extraordinaire tenue samedi 16 juillet 2022.

Trois autres personnalités importantes ont été également sorties du Bureau politique du parti Union Progressiste (UP) au même titre que l’ex président du parti Bruno Amoussou à l’issue de la réunion politique extraordinaire tenue samedi 16 juillet 2022.

Il s’agit de Abraham Zinzindohoué qui quitte son poste de 2ème vice-président chargé de la formation.

Mathurin Nago, a été remplacé à la tête de la Coordination UP du Mono.

Kolawolé Idji a été remplacé à la tête de la Coordination UP du Plateau par le député Louis Dossou.

Mathurin Nago et Kolawolé Idji sont des anciens présidents de l’Assemblée nationale.

M. M.

18 juillet 2022 par ,