Zhang Wei, nouvel ambassadeur de Chine à Cotonou

Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Zhang Wei est à Cotonou. Il a foulé le sol béninois le vendredi 29 novembre 2024.

Après environ 07 ans de mission au Bénin, Peng Jingtao cède sa place à Zhang Wei. Le nouvel ambassadeur a été accueilli vendredi 29 novembre 2024 à sa descente d’avion, par Franck Armel Afoukou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et des responsables de l’ambassade de Chine.

Le nouveau diplomate chinois en poste à Cotonou est un homme très expérimenté. Il devra œuvrer à l’instar de ses prédécesseurs, à la consolidation des relations de coopération entre le Bénin et la Chine, sous les orientations définies par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping.

Partenaire du Bénin depuis plusieurs décennies, la Chine a développé un partenariat stratégique dans divers domaines, notamment l’économie, les infrastructures et l’éducation.

F. A. A.

1er décembre 2024 par ,