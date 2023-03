On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’on ne prête pas trop foi aux mauvaises langues qui croient savoir qu’il y aurait eu un financement venu de quelque part, qui a déclenché la dernière foire exacerbée à la compassion revendicative, pour la libération de ma Nièce Reckya, tour à tour victime de surpopulation et d’esseulement dans sa cellule de Missreté, selon le battage.

Mais le plus zélé sur ce coup-ci, fut certainement mon Cousin Nicéphore qui, il y a une semaine, aurait débarqué impromptu à La Marina, avec la ferme intention de rencontrer, manu militari, mon Neveu Patou qui lui, était sur le terrain à AKASSATO et ALLADA. C’était peut-être comme il l’avait clamé lors de plusieurs manifestations de l’Opposition avant 2021, pour "Capturer" Patou !

Mais vous autres, mes Neveux et Nièces hilares, qui dites qu’il suffira la prochaine fois encore, que votre Oncle Nicéphore fâché, voit les sculptures en bronze que Patou s’apprête à faire installer sur la Route des Esclaves à Ouidah, pour lui tomber dans les bras, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

