Yannick Emmanuel Dossou salue la réouverture des frontières nigérianes

Chers compatriotes,

Il y a de cela un an quatre mois, les frontières bénino-nigérianes ont été fermées. Cette décision a eu un impact certain sur l’économie des deux Etats. Depuis quelques jours, ces frontières ont été rouvertes par les autorités nigérianes. Cette décision va permetrre à nos deux peuples de pouvoir commercer à nouveau pour le bien-être de nos deux

États.

Le Bénin, notre chère patrie, entretient une relation séculaire avec son voisin de l’Est par la culture, la langue et une communauté de vivre ensemble. Il me plait en ce moment de saluer la grandeur d’esprit des deux présidents nigéran et béninois qui ont oeuvré pour la réouverture des frontières. C’est la preuve que les relations entre le

Bénin et le Nigéria se sont normalisées.

Le renforcement de la coopération entre nos deux États nous donne l’occasion de poursuivre notre réflexion sur le pôle de service que nous envisageons de faire du Bénin pour le Nigéria dans les années à venir.

Yannick Emmanuel Dossou, candidat à la présidentielle 2021

17 décembre 2020 par