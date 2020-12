Yannick Dossou annonce sa candidature ce vendredi

Yannick Emmanuel DOSSOU (YED), est en lice pour la présidentielle d’Avril 2021. De sources concordantes, l’officialisation de sa candidature sera rendue publique ce vendredi 11 Décembre à l’Institut Chants d’oiseaux de Cotonou.

Paul Tonon

Yannick E. DOSSOU , le Promoteur de la "Grande Nuit de l’Indépendance et des Trophées ‘’Cauri International’’ de l’Excellence, du Mérite et de l’Intégration », par ailleurs, Promoteur et Directeur de Publication de plusieurs journaux et périodiques sous régionaux et internationaux dont AUJOURD’HUI L’AFRIQUE MAGAZINE, LE MARCHÉ, TROPHÉE CAURI MAGAZINE..., et Producteur d’émissions télévisées à grand succès, comme " Vous Pouvez Être Millionnaire ", une émission de culture générale, est officiellement candidat à la Présidentielle de 2021.

L’ annonce sera faite ce vendredi 11 décembre à 16 Heures à l’Institut Chants d’Oiseaux de Cotonou . C’est ce qui est mentionné sur la lettre d’invitation parvenue à notre rédaction .

Selon les indiscrétions, Yannick Emmanuel DOSSOU veut placer sa candidature sous le signe de la Réconciliation, de la Paix, du Rassemblement et de l’Unité Nationale.

