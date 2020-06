Yankoty au cabinet de Vlavonou

Le nouveau maire de la ville de Porto-Novo Charlemagne Yankoty accompagné de ses adjoints et de son chargé de mission s’est rendu au cabinet du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou ce mercredi 17 juin 2020. Objectif, rendre une visite de courtoisie au président du parlement béninois et prendre des conseils dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

« Ce matin, nous sommes venus voir le président de l’Assemblée nationale parce que d’abord nous avons la chance que l’institution parlementaire se trouve sur notre territoire et à ce titre, c’est un devoir pour nous de rendre une visite de courtoisie à la deuxième personnalité de l’État pour lui présenter la nouvelle équipe dirigeante de la ville de Porto-Novo », a confié le nouveau maire aux médias.

Cette visite selon lui, s’inscrit dans la dynamique de « présenter le maire et les différents adjoints au maire à l’autorité parlementaire ». « C’est également une occasion pour nous de dire à l’autorité toute notre satisfaction de l’avoir à nos côtés en tant que fils de Porto-Novo parce qu’il est, comme vous le savez bien, de la lignée des Migan et à ce titre, il nous sera d’un grand soutien pour la réussite de notre mission », a ajouté Charlemagne Yankoty.

Outre la visite de courtoisie, il est question selon le nouvel édile de la ville de la ville capitale, de prendre des conseils auprès de la 2ème personnalité de l’Etat. « Il est important que nous venions à l’école de la 2ème personnalité de l’Etat qu’il représente et que nous l’écoutions avant de rentrer pleinement dans nos nouvelles fonctions », a-t-il déclaré. Il est convaincu de l’attention et de l’engagement du président de l’Assemblée nationale à « faire le nécessaire » avec eux pour qu’au haut niveau, « Porto-Novo retienne davantage l’attention et retrouve ses lettres de noblesse en tant que capitale ».

Le maire de Porto-Novo invite les fils et filles de la cité des Ayinonvi à travailler « la main dans la main ».

« À Porto-Novo, il n’y a pas de vaincu ni de vainqueur, c’est la ville qui a gagné. Que chacun de nous soit rassuré que, quelque soient nos bords politiques, l’heure est au développement de Porto-Novo car les élections sont terminées », a exhorté le nouveau maire.

M. Yankoty dit compter sur le soutien de toutes les forces vives de la cité pour qu’ensemble, une nouvelle dynamique soit impulsée à la ville.

Le maire n’a pas manqué de rassurer de la disponibilité et de l’ouverture de son équipe.

F. A. A.

18 juin 2020 par