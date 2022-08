Le projet de construction du Pipeline d’export Niger-Bénin permettra à au moins 600 jeunes de 17 communes des départements de l’Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et de l’Alibori d’acquérir des compétences. C’est dans le cadre du programme de formation technique et professionnelle dénommé « Cultiver des talents » lancé 29 juillet 2022 par Wapco-Bénin.

La société chinoise West African Oil Pipeline Company (Wapco-Bénin) a lancé, vendredi 29 juillet 2022, au Lycée technique d’amitié sino-béninoise d’Akassato, commune d’Abomey-Calavi le programme de formation technique et professionnelle dénommé « Cultiver des talents ».

« Les séries de formations contribueront à constituer, au profit du Bénin, un vivier de compétences pour les technologies découlant de l’exploitation et du transport des hydrocarbures », a indiqué Garba Ayouba, directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

Les formations de courte durée portent sur 30 thèmes étalés sur deux ans.

SEM. Peng Jingtao, ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine près le Bénin a invité les jeunes béninois « à saisir l’opportunité pour relever ce défi de changer le destin et prendre une part active dans la dynamique de développement économique et social en cours dans le pays ».

Le programme s’inscrit dans le cadre du projet de construction du Pipeline d’export Niger-Bénin.

