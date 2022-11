Wadagni et Agbénonci représentent le Bénin à la COP 27

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et son collègue des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci représentent le Bénin à la 27ème conférence annuelle de l’ONU sur le climat qui se tient en Egypte.

Les travaux de la 27e session de la Conférence sur les changements climatiques, dite COP 27, se poursuivent en Egypte dans la ville de Sharm El-Sheikh. Ouverte depuis dimanche 6 novembre, le Bénin est représenté à cette rencontre par le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et son collègue des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci.

La COP 27 est consacrée au climat jusqu’au 18 novembre 2022. Les chefs d’État et de gouvernement sont appelés à faire le bilan de la mise en œuvre des engagements au titre de l’accord de Paris. Il sera également question de discuter des moyens à déployer pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique

A.Ayosso

9 novembre 2022 par