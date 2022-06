Ce samedi 11 juin 2022, l’Institut français du Bénin a organisé les auditions pour son premier Tremplin Musique. L’objectif de ce Tremplin Musique était de sélectionner un groupe qui participera au festival Visa For Music (VFM) 2022 organisé du 16 au 19 novembre 2022 à Rabat au Maroc. VFM est événement culturel porté par ANYA, structure d’ingénierie culturelle indépendante, et dirigé par Brahim El Mazned, directeur et fondateur du festival. A la suite des auditions, les membres du jury ont délibéré et ont choisi le groupe Wood Sound comme lauréat du concours.

En mai 2022, l’Institut français du Bénin a lancé un appel à candidatures pour le premier Tremplin Musique afin de sélectionner un groupe béninois qui participera au festival Visa For Music 2022. Visa For Music est un festival de musique qui rassemble une fois par an une trentaine de groupes d’Afrique et du Moyen-Orient. C’est aussi le premier marché professionnel des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient.

La mission de Visa For Music est de faire découvrir de nouveaux talents et de leur donner une vitrine auprès des professionnels de la culture à l’international, pour ainsi favoriser la mise en place de partenariats. Visa For Music et l’Institut français du Bénin mettront en commun leurs moyens pour assurer la programmation du groupe béninois sélectionné par un jury de professionnels. Dans ce cadre, l’IFB prendra en charge la mobilité des artistes lauréats.

Pour cette première édition du Tremplin Musique, l’Institut français du Bénin a reçu plus de 40 dossiers de candidatures et 8 groupes ont été présélectionnés pour passer les auditions :

• Ökan

• Hagbè Band

• Kaba Groove

• Wood Sound

• Orchestre Féminin Kabiessi

• Assia Brass Band

• Barasuno et Baatonu Beat Band

• Harmony’s Brass Band

Les auditions se sont déroulées le samedi 11 juin 2022 devant un jury composé des personnalités suivantes :

• Aristide AGONDANOU : promoteur culturel et représentant béninois de Visa For Music

• Fabienne BIDOU : directrice déléguée de l’Institut français du Bénin

• Bonaventure DOSSOU-YOVO : musicien et professeur de droit à l’UAC

• Rachida HOUSSOU : journaliste et présentatrice à Frissons Radio

• Assy KIWA : chanteuse et membre élu du Conseil National des Organisations d’artiste (CNOA)

• Raoul PEDRO : journaliste culturel

• Noël VITIN : Assistant programmation de l’Institut français du Bénin

A la suite des auditions, les membres du jury ont délibéré et sélectionné Wood Sound comme lauréat.

Les membres du jury ont souligné la qualité artistique et la diversité des 8 concurrents, illustrant la vitalité de la création musicale au Bénin. Wood Sound participera donc à la 9e édition de Visa For Music avec une trentaine d’autres groupes venant de partout en Afrique et du Moyen-Orient.

Wood Sound est un groupe dirigé par Bonaventure DIDOLANVI qui propose une musique africaine colorée et chaleureuse, portée par des percussions et chants traditionnels.

