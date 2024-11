Voici les travaux de la phase 1 du projet de construction de la Cité Financière

Le gouvernement béninois a annoncé, mercredi 27 novembre 2024, en Conseil des ministres, la contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du Projet de construction de la Cité Financière Phase 1.

Le gouvernement a prévu la construction d’une Cité Financière. L’objectif est de créer une zone financière où seront regroupés les sièges de la plupart des institutions. La phase 1 comprend des travaux de construction d’un ensemble de trois bâtiments de grande envergure, respectivement de type : R+7 pour la Caisse des dépôts et Consignations du Bénin et la Caisse autonome de Gestion de la Dette ; R+7 destiné à la Société immobilière et d’Aménagement urbain ; R+5 attribué à la Banque internationale pour l’Industrie et le Commerce ; puis R+6 au profit de l’Institut national de la Statistique et de la Démographie.

Selon le Conseil des ministres, il s’agit de doter toutes ces structures d’un environnement de travail confortable et moderne tout en poursuivant la politique de requalification urbaine de la ville de Cotonou.

« Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires en vue de la signature des contrats avec les entreprises identifiées à l’effet d’exécuter les travaux dans les délais prescrits », informe la même source.

Akpédjé Ayosso

27 novembre 2024