Voici les révélations du Fâ sur le Covid-19

Des consultations divinatoires ont eu lieu ce mardi 24 mars 2020 dans le but de connaître les sacrifices à offrir aux différentes divinités afin de conjurer le mauvais sort que constitue la pandémie du Coronavirus au Bénin. Au terme des consultations, la réponse des dieux est favorable, selon les révélations faites et interprétées par les prêtres Fâ.

Selon Dr Juste Danhouegnon (Prince Vognon), le signe principal révélé par le Fâ est le Sa-ka.

Suivant les interprétations, principal, ce signe révèle l’origine du virus et indexe 5 individus de peau claire comme principaux auteurs de la pandémie du Covid-19. Selon les prédictions du Fâ, il ne faudra jamais sous-estimer ce mal. Un confinement est annoncé, et des pertes lourdes pourraient survenir.

Le Fâ indique également que les gens vont chercher à fuire le pays afin d’éviter le mal. C’est une pandémie qu’il faudra prendre au sérieux pour éviter un exode dans le pays.

Le fétiche Lègba va se mettre devant pour le combattre à nos côtés. Au fil du temps, la symptomatologie du virus va changer, et plusieurs autres signes vont apparaître avec ce virus qui fera couler beaucoup de larmes. Les Béninois doivent donc prendre des dispositions pour éviter ces larmes en respectant les mesures de protection et les sacrifices recommandés.

Le Fâ demande aussi d’arrêter tout voyage dans le pays pour éviter la propagation à grande échelle de la maladie.

De hautes autorités, rois ou cadres du pays perdront leurs enfants, a prédit le Fâ qui recommande de respecter les mesures.

Les sorciers voudront profiter de la situation mais l’essentiel sera fait pour les contrer, ont rassuré les dignitaires.

L’État ne doit pas lésiner sur les moyens

Le second signe apparu lors de la consultation est le Wlin ko tchè, qui n’est qu’un signe secondaire.

Selon ce signe, l’État ne doit pas lésiner sur les moyens pour sauver la population. Un refus du gouvernement à sortir les moyens nécessaires conduirait le pays dans le gouffre. Des gens vont souffrir de douleur abdominales mais les divinités Serpent veilleront. Les autres pays vont s’en moquer, si l’on n’y prend garde.

Les garants de la divinité Sakpata feront les cérémonies pour conjurer les maladies dans tout le pays afin de limiter la propagation de la pandémie.

Le troisième signe secondaire révélé est le Woli o tchè.

La divinité Dangbé ou les pythons de la ville de Ouidah et les dignitaires doivent aider le pays par le biais des cérémonies et sacrifices.

Selon les prêtres Fâ, seuls les plus prudents et les plus dociles aux précautions sortiront vainqueurs de cette lutte. Plusieurs foyers seront découverts d’ici là. D’où la nécessité de rester sur ses gardes pour limiter la propagation de la pandémie.

