Voici les mesures adoptées par la préfecture du Mono

Le préfet du département du Mono à travers un communiqué a pris un certain nombre de mesures pour éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus sur son territoire.

Au total, 04 mesures ont été prises et visent entre autres, l’interdiction de tout voyage dans le département de l’Atlantique, le respect des mesures de distanciation sanitaire de 1m, et de lavage régulier des mains prises par le gouvernement.

Les mesures adoptées par le préfet du Mono :

Tout déplacement ayant pour destination le département voisin de l’Atlantique est interdit jusqu’à nouvel ordre, sauf pour les personnes bénéficiant d’une dérogation du Préfet du département. Cette mesure entre en vigueur à partir du lundi 30 Mars 2020 à zéro heure et les forces de la sécurité et de défense seront déployées sur différents axes routiers de notre département à partir de cette date aux fins de faire respecter cette mesure.

Tous les transports en commun de passagers sur le territoire du département du Mono doivent obéir rigoureusement au respect de la mesure de distanciation qui prévoit un minimum de un mètre entre deux individus. A cet effet, les conducteurs de véhicules à quatre roues sont invités à faire respecter le principe suivant : un seul passager sur le siège avant du véhicule à côté du conducteur et deux passagers au plus par siège, pour tous les autres sièges du véhicule.

Tout conducteur d’engin à deux roues et plus particulièrement les conducteurs de taxi-motos communément appelés zémidjans, sont tenus de porter un masque de protection s’ils doivent remorquer un passager.

L’organisation des cérémonies d’inhumation ou de toute autre manifestation de quelque nature que ce soit doit tenir compte de la réglementation en vigueur qui fixe à 50 personnes rigoureusement, le nombre de participants. En outre, pour toute organisation de cette nature, les initiateurs sont tenus d’en informer les chefs d’arrondissement et les commissariats de police pour des mesures utiles à prendre.

Le préfet a par ailleurs invité les employeurs à prendre toutes les dispositions pour qu’en plus de l’effectivité du lavage des mains à l’eau et au savon, le respect de toutes les autres mesures qui visent à réduire la propagation du Coronavirus dans le pays, soient une effectivité sur les lieux. L’autorité préfectorale dit compter sur chacun et tous pour le respect sans faille de ces différentes mesures.

Les forces de défense et de la sécurité publique ont été instruites pour que force reste à la loi.

F. A. A.

29 mars 2020 par