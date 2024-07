Voici les membres du Conseil d’Administration du Cous

Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) ont été nommés, le 19 juin 2024, par décret signé du Président de la République Patrice Talon, du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan et du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni.

Madame GNANSOUNOU GLELE Ekoundayo Alda Lidwine, représentante du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Madame GOGAN Prisca Homagnon Sokêhoun, représentante du Rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi ; Monsieur HOUSSOU Mêvognon Sourou Serge Hervé, représentant de la Présidence de la République ; Monsieur HOUNSA Laurent Mahounou, représentant du Ministère de l’économie et des finances ; Monsieur ZANNOU Djimon Marcel, représentant du Ministère de la santé ; Monsieur LAWIN Victor Soumon, représentant du Ministère des sports et Monsieur AHOUANDJINOU Angelo Evariste, représentant de la mairie d’Abomey-Calavi sont les membres du Conseil d’Administration (CA) du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC).

Ils ont un mandat de trois (03) ans renouvelable et qui court à compter de la date de leur installation, selon le décret n° 2024-988 signé du Président de la République Patrice Talon, du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan et du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni.

Le CA du COUS-AC sera présidé par Madame GNANSOUNOU GLELE Ekoundayo Alda Lidwine.

Représentant le Ministère de l’économie et des finances au sein du Conseil d’Administration du COUS-AC, Laurent Mahounou Hounsa est l’actuel Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD ex INSAE).

L’actuel maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Évariste siègera au CA du COUS-AC.

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) est un établissement public à caractère social doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion financière. Il a en charge la restauration ; l’hébergement ; le transport, etc. des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Le COUS-AC s’occupe également de la couverture sanitaire et les actions sociales ; des activités artistiques, culturelles et sportives ; du traitement des arriérés de listes des allocations universitaires (bourses, secours) et autres frais (frais de mémoire, de stage et de thèse).

