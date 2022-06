Voici les membres de la Cellule de contrôle des communes

Les dix (10) membres de la Cellule de suivi et du contrôle de la gestion des Communes ont été installés, vendredi 17 juin 2022.

La Cellule de suivi et du contrôle de la gestion des Communes est composée de 6 membres permanents : Aminou Mamam (coordonnateur), Assogba Zacharie Gbodjeydo (coordonnateur adjoint), Cyrielle Ahouandogbo Perrot, Micaël Bassabi Djara, Landry Hinnou et Joïce Médesse Agonsanou et de 4 membres non-permanents : Marcel Olivier Dassi, Arnaud Tometinsi, Clarisse Yayi et Salifou Mama.

Les dix (10) membres ont été installés, vendredi 17 juin 2022, par le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané et en présence du Conseiller Spécial du Président de la République Johannes Dagnon, du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale Raphaël Akotègnon, et du Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) Luc Atrokpo.

La cellule a pour mission d’œuvrer à la mise en place des outils indispensables à l’opérationnalisation de la réforme structurelle de la décentralisation et d’assurer le suivi et le contrôle de la gestion des Communes, selon le décret n°2022-303 du 25 mai 2022.

