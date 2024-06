Voici les horaires réaménagés dans les marchés urbains

L’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) a procédé au réaménagement des horaires d’ouverture et de fermeture des nouveaux marchés urbains.

Bonne nouvelle pour les vendeuses et occupants du marché Cadjéhoun. Les horaires d’ouverture et de fermeture ont été réaménagés. Selon l’ANaGeM jointe par Bip Radio, les marchés sont désormais ouverts de 8 h à 21 h du lundi au vendredi. Les Samedis, dimanches et jours fériés, les marchés seront ouverts de 8h à 20h.

Le réaménagement des horaires a été fait après les plaintes des vendeuses du marché de Cadjéhoun notamment sur l’heure de fermeture initialement fixée à 19 heures. Le premier marché urbain de Cotonou, celui de Cadjehoun a été ouvert au public ce samedi 15 juin. Il fait partie des 9 marchés urbains construits à Cotonou dans le cadre du vaste projet de 35 marchés urbains et régionaux au Bénin.

A.A.A

19 juin 2024 par ,