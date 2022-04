Voici les 5 ministres siégeant au comité de pilotage MCC

Le comité de pilotage du cadre institutionnel mis en place pour la formulation du compact régional entre le Millenium Challenge Corporation (MCC) et le Bénin est composé de cinq ministres désignés par décret en date du 02 mars 2022.

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané ; le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni ; le ministre du Cadre de vie et du développement durable, Didier José Tonato ; le ministre des Infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci sont les quatre membres du gouvernement désignés par le président de la République Patrice Talon pour siéger au comité de pilotage du cadre institutionnel. Ces personnalités ont été nommées par décret en date du 02 mars 2022.

Un autre membre du gouvernement sera désigné en plus pour siéger au comité mis en place dans le cadre de la formulation du Millenium Challenge Corporation (MCC). Le cadre institutionnel chargé de la formulation du compact régional avec le Millenium Challenge Corporation est composé du comité de pilotage et d’une équipe technique de formulation.

Le comité de pilotage du cadre institutionnel est chargé de contribuer à : l’identification de projets porteurs par les pays éligibles et leur présentation au MCC ; la finalisation des différentes études de faisabilité et la validation avec le MCC des principales composantes du Programme d’investissement régional ; la réalisation des diligences techniques, environnementales, sociales, politiques et juridiques ; la négociation puis la signature de l’accord de don.

