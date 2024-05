Voici les 5 artistes finalistes du Prix ellipse 2024

A travers un communiqué, le fonds de dotation ellipse art projects a annoncé les 5 finalistes de la quatrième édition de son Prix ellipse dédiée au Bénin.

Marcel Kpoho, Nauld Adjahuime, Nella Aguessy, Nobel Koty et Océane-Maria Adjovi. Ce sont les 5 artistes finalistes de la 4e édition du Prix ellipse. Les finalistes vont présenter leur travail lors d’une exposition collective inédite à Cotonou au sein de Maison Rouge du 27 juin au 19 juillet 2024.

Le lauréat du Prix ellipse 2024 sera révélé le mardi 18 juin. Il bénéficiera d’une exposition à la foire internationale AKAA – ALSO KNOWN AS AFRICA du 18 au 20 octobre 2024 ainsi que d’un accompagnement professionnel et médiatique sur-mesure.

28 mai 2024 par ,