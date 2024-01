Voici le programme des Vodun Days

La cité historique Ouidah accueille les 9 et 10 janvier 2024, la première édition des Vodun Days. Il s’agit d’un événement qui met en lumière les arts, la culture et la spiritualité Vodun à travers une programmation culturelle et cultuelle inédite. Voici les activités à retenir.

Le 9 Janvier 2024 : un concert géant sur la plage de Ouidah avec au programme, de grands noms de la musique au plan national et à l’international

Le 10 Janvier 2024 : la Grande cérémonie Vodun (Cosmogonie Vodun, To Fa, Procession des fidèles Vodun, Bénédiction œcuménique Vodun)

Le 10 janvier 2024 : pour clôturer en beauté les célébrations, un concert de musique traditionnelle avec des artistes incontournables

