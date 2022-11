Voici le comité de campagne du Bloc Républicain

Le parti Bloc Républicain (BR) à travers une décision en date du 09 novembre 2022, a publié son comité de campagne pour les élections législatives du 08 janvier 2023. Ledit comité est coordonné à l’échelle nationale par le secrétaire exécutif national du parti, Abdoulaye BIO TCHANE. Il est assisté de Robert GBIAN, coordonnateur national adjoint.

Au poste de 1er rapporteur, on retrouve Adidjatou MATHYS, chargée de la logistique et du matériel.

Barthélémy KASSA est nommé 2e rapporteur chargé du suivi du déroulement de la campagne au niveau des circonscriptions électorales, et du suivi de l’organisation du scrutin.

Janvier YAHOUEDEHOU occupe le poste de 3e rapporteur chargé de communication.

Emmanuel GOLOU, 4e rapporteur est chargé de la mise en œuvre du dispositif de gestion du contentieux électoral.

La décision du Bloc Républicain

10 novembre 2022 par