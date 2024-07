Voici le calendrier de déroulement des épreuves facultatives et d’EPS

Les épreuves facultatives de l’examen du Baccalauréat session de juin 2024, démarrent le samedi 13 juillet 2024. Le directeur de l’Office du Baccalauréat (OB), Alphonse da Silva a publié le calendrier complet de déroulement des épreuves facultatives et d’Education physique et sportive (EPS).

Ci-dessous le calendrier de déroulement et les centres de composition

EPREUVES FACULTATIVES

– Samedi 13 juillet 2024

*Economie familiale et sociale : 07h 00 à 10h 00

*Langues nationales : 11h 00 à 14h 00

– Lundi 15 juillet 2024

*Musique : 08h 00 à 12h 00

*Dessin : 15h 00 à 18h 00

– EPREUVES D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

– Lundi 15 juillet 2024 :

07h à 11h

14h à 18h

– Mardi 16 juillet 2024 :

07h 00 à 11h

14h à 18h pour les retardataires

La 2e délibération est prévue pour le mercredi 17 juillet 2024, à partir de 14h.

Les centres retenus pour ces épreuves

