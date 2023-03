Voici le cadre législatif des droits des filles et des femmes au Bénin

Le gouvernement béninois mène des efforts pour la protection des droits des filles et des femmes. Dans son nouveau rapport, le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement présente le cadre législatif des droits des filles et des femmes au Bénin et dans 14 autres pays.

"Cadre législatif des droits des filles et des femmes en Afrique de l’Ouest’, c’est l’intitulé du nouveau rapport du Réseau des Femmes Leaders pour le Développement. Dans son rapport, l’organisation régionale basée en Afrique de l’Ouest met à jour le cadre législatif avec focus sur les femmes au Bénin mais aussi dans 14 pays. Le réseau présente les lois pour lutter contre les violences basées sur le genre, les textes sur les droits et santé sexuels et reproductifs, les textes sur le harcèlement sexuel. À cela s’ajoutent les problématiques sur les Mutilations Génitales Féminines, le droit des femmes au foncier, les mécanismes institutionnels, et le cadre juridique pour la promotion des femmes dans les instances décisionnaires.

