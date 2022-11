Voici le bulletin unique pour le scrutin du 08 janvier

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé lundi 21 novembre 2022, au positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin unique du scrutin législatif du 08 janvier 2023.

Le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique effectué ce lundi 21 novembre à la CENA. Sur la première ligne, on retrouve les partis MOELE-BENIN, FCBE et Les Démocrates. L’UPR et l’UDBN intercalés d’un code QR et du sceau du Bénin sont positionnés sur la 2e ligne, tandis que le MPL et le BR occupent les deux dernières places.

Au total, 07 partis politiques participent à l’élection législative du 08 janvier 2023 au Bénin. Il s’agit de :

– Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE),

– Bloc républicain (BR),

– Union Progressiste le renouveau (UPR),

– Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN),

– Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN),

– Mouvement populaire pour la libération (MPL) et

– Les démocrates (LD).

F. A. A.

21 novembre 2022 par