Voici la réaction l’Ordre des Avocats sur l’interpellation du Frère Hounvi

L’Ordre des Avocats du Bénin a réagi à l’interpellation de Steve Amoussou alias Frère Hounvi à travers une déclaration en date du 20 août 2024. Il invite les autorités de poursuite judiciaire à faire preuve de lucidité en se comportant comme des professionnels guidés par le respect des lois.

Les circonstances d’interpellation du Frère Hounvi continuent de susciter des réactions. Il aurait été appréhendé nuitamment dans le voisinage de son domicile à Lomé et embarqué manu militari dans un véhicule par des personnes inconnues selon ses avocats. « Les informations qui sont parvenues à l’Ordre des Avocats du Bénin renseignent que les règles régissant la poursuite pénale, en la circonstance n’ont pas été respectées », a indiqué l’Ordre des Avocats du Bénin. Aucune autorité publique du Bénin n’a encore démenti les circonstances de l’interpellation du Frère Hounvi telles que exposées par ses avocats.

Selon le bâtonnier Angelo Aimé Hounkpatin « s’il est admis que dans, un Etat de droit, nul n’est au-dessus de la loi et que toute violation y afférente mérite d’être réprimée, il est tout aussi prescrit, voire exigé, que les modalités de poursuite et de répression des infractions y soient strictement conformes ».

Dans le cas de Steve Amoussou qui réside hors du territoire national, poursuit-t-il, la meilleure modalité de le faire comparaitre devant les autorités judiciaires du Bénin eût consisté à décerner à son encontre un mandat d’arrêt. « Le cas échéant, les autorités judiciaires de son pays de résidence, en l’occurrence le Togo auraient été mises à contribution à l’effet de l’interpeller puis d’organiser son transfert au Bénin », ajoute l’Ordre des Avocats du Bénin. Il appelle les autorités en charge de la police judiciaire et de la poursuite pénale à plus de retenue dans leurs actes qui doivent être, à tous égards et à chaque instant, respectueux de la loi et de la personne humaine.

