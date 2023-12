Voici la démarche des évêques pour Madougou et Aïvo

Les évêques du Bénin se préoccupent de la situation de l’ex candidate à la présidentielle Reckya Madougou et du constitutionnaliste Joel Aïvo en détention. L’Archevêque de Cotonou l’a fait savoir, lundi 25 décembre 2023, dans un entretien sur RFI. Occasion pour Mgr Roger Houngbédji d’indiquer la démarche entreprise par l’Eglise catholique pour la libération de ces personnalités politiques.

Les évêques du Bénin envisagent rencontrer le Chef de l’Etat Patrice Talon pour discuter de la situation des détenus Reckya Madougou et Joel Aïvo condamnés respectivement pour 20 ans et 10 ans par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Selon Monseigneur Roger Houngbédji, l’Archevêque de Cotonou, le tête-à-tête entre Talon et évêques ne s’est pas tenu parce que les agendas ne le permettent pas encore. Mais les Evêques sont « toujours dans l’attente ». « On ne baisse pas la garde », a indiqué Monseigneur Roger Houngbédji, sur RFI le lundi 25 décembre 2023.

Expliquant la démarche de l’Eglise catholique, l’Archevêque de Cotonou a fait savoir que « tout ce qu’elle (l’Eglise catholique, NDLR) essaie de faire, c’est comment entreprendre un dialogue, et donc, lorsque le bien-être de la population, reposant sur les valeurs fondamentales des droits de l’Homme, est en danger, je crois que l’Église a le devoir, c’est sa mission prophétique, d’être la voix des sans-voix et doit toujours tirer la sonnette d’alarme ».

