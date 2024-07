Voici la composition des membres de la délégation nigérienne au Bénin

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Abdouramane TIANI, chef de l’État Nigérien a dépêché une délégation au Bénin ce mercredi 24 Juillet 2024. Ladite délégation est conduite par général de Brigade, Mohamed TOUMBA, ministre d’État.

Des émissaires de TIANI au Bénin après la visite effectuée il y a quelques semaines par les anciens présidents Nicéphore SOGLO et Boni YAYI à Niamey. Ces derniers avaient suggéré aux autorités nigériennes, l’arrivée au Bénin d’une délégation pour la recherche de solution à la crise qui oppose les deux pays depuis quelques mois. Demande à laquelle le président du CNSP a répondu favorablement en envoyant ce mercredi 24 juillet 2024, une délégation conduite par le général de Brigade, Mohamed TOUMBA. Le ministre d’État est arrivé au Bénin avec Dr Soumana BOUBACAR, ministre directeur de Cabinet du Président du CNSP, un représentant du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, un représentant du Haut Commandant de la Garde Nationale, un représentant de la Police Nationale, et un représentant de la Direction générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure.

Avec les autorités béninoises, la délégation nigérienne va discuter de plusieurs sujets d’intérêt commun pour les deux pays.

F. A. A.

