Voici ce qui est reproché à O. Boko, O. Homeky et D. Tévoédjrè

Au cours d’un point de presse, mercredi 25 septembre 2024, le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a donné plus de précisions sur l’arrestation de l’homme d’affaires et proche collaborateur du chef de l’Etat, Olivier Boko, de l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky, et du Commandant de la Garde républicaine Tévoèdjrè. Des premières investigations, selon le Procureur, le Commandant de la Garde Républicaine ayant en charge la sécurité du Chef de l’État a été entrepris par le ministre Oswald HOMEKY pour son compte et celui de Mr Olivier BOKO à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024.

25 septembre 2024 par ,