Voici ce que veut faire le parti FCBE

Après l’obtention de son récépissé définitif de participation aux élections législatives de 2023, le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) dirigé par le chef de file de l’opposition Paul Hounkpè a entamé ce mercredi 16 novembre 2022 une tournée de remobilisation des militants.

Le Bureau politique du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a commencé sa tournée par Cotonou ce mercredi 16 novembre 2022 au Chant d’oiseau où étaient présents les candidats du parti aux législatives dans les départements du Mono, du Couffo, de l’Atlantique, du Littoral et de l’Ouémé.

Le parti entend aller au contact des militants de tout le Bénin. Ainsi, le jeudi 17 novembre 2022, la délégation du parti sera au contact des candidats du Zou, des Collines et du Plateau à Bohicon. Le vendredi 18 novembre 2022 ce sera le tour d’accueillir à Parakou les candidats du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga.

Lors de la tournée de Cotonou, Paul Hounkpè a réaffirmé la position de son parti sur l’échiquier politique national. « Je voudrais préciser que nous sommes opposés au régime de Talon. Nous sommes de l’opposition et nous usons de stratégies pour arracher le pouvoir », a indiqué le Secrétaire Exécutif National du parti FCBE. Paul Hounkpè a saisi l’occasion pour lancer une pique aux détracteurs du parti en ces termes : « Certaine presse tente de trouver une autre principale opposition. Nous sommes le Chef de file de l’opposition. La politique se fait sur le terrain. Ce n’est pas sur des radios en France qu’on va trouver la principale opposition au Bénin. C’est l’histoire de la fourmi et de la cigale. Nous ne passons pas le temps à chanter. Nous travaillons ».

La FCBE prévoit dévoiler dans les prochains jours son programme de Législature intitulé : « Fcbe : un Parlement du peuple pour le peuple ».

M. M.

16 novembre 2022 par ,