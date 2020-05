Voici ce que l’UNAPEEB propose au gouvernement

Après quelques semaines de fermeture des écoles et universités en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, les activités pédagogiques vont reprendre le lundi 11 mai prochain. A quelques jours de cette date, le bureau exécutif de l’Union nationale des associations de parents d’élèves et étudiants du Bénin (UNAPEEB), à travers son président, Paul K. KOUDOUKPO a fait des propositions au gouvernement afin de préserver la santé des apprenants, des enseignants et par ricochet, de toute la population.

Voici les propositions de l’UNAPEEB

1- doter les écoles, collèges, lycées et universités publics de systèmes de lavage des mains appropriés en nombre suffisant disposés devant chaque classe pour barrer cette voie de propagation du coronavirus ;

2- désinfecter toutes les salles de classe, salles de professeurs et laboratoires avant le 11 mai 2020 ; répéter l’opération, au moins une fois par semaine ;

3- réduire les effectifs des classes à 20 ou 25 apprenants au plus et respecter la distanciation sociale (1 mètre entre deux élèves) ;

4- organiser le dépistage systématique dans les écoles, prenant en compte tous les usagers de cette institution, à savoir : les apprenants, enseignants, administratifs, vendeuses afin de circonscrire et d’isoler les sujets propagateurs potentiels du virus ;

5- organiser les aller en récréation classe après classe de façon à éviter la présence d’un grand nombre d’élèves à la fois dans la cour de récréation et à la cantine, sans oublier la distanciation ;

6- doter les enseignants, les administratifs, les vendeuses et les apprenants de masques en popeline lavables. Et cela peut se réaliser à peu de frais. En effet nous produisons du coton ; nous avons des usines comme la CBT de Lokossa pour filer et tisser ce coton qui, livré à nos couturiers et couturières à regrouper par département, donnerait des millions de masques en un temps record ;

7- mettre à la disposition des enseignants, des étudiants, des administratifs des infusions de artémisia pour renforcer l’immunité de leur organisme, comme pratiqué à Madagascar, la Grande Île ;

8- faire organiser la sensibilisation sur les autres reflexes, barrières à la propagation du virus ;

9- organiser la reprise des cours par tranche : d’abord les classes d’examen (CM2, classes de 3ème et classes terminales), puis les autres classes deux à trois semaines après.

Ces propositions font suite à une investigation que l’UNAPEEB a réalisé auprès des différentes couches de l’école béninoise.

F. A. A.

5 mai 2020 par