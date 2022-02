Voici ce que dit le gouvernement des propos de Komi Koutché

Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a réagi aux propos de l’ancien ministre des finances, ce mercredi 23 février 2022, au cours du point de presse du Conseil des ministres. Pour le porte-parole du gouvernement, Komi Koutché a fait preuve de mauvaise foi, et montré sa volonté à discréditer le Bénin.

« Chaque Béninois observe et sait. Les composantes de nos forces de défense et de sécurité observent et savent que depuis 2016, ce gouvernement a consenti de gros investissements pour les équiper et leur donner les moyens opérationnels de remplir leur part de mission liée à l’édification d’un pays sécurisé », a soutenu le secrétaire général adjoint du gouvernement. Pour Wilfrid Houngbédji, Patrice Talon n’a aucune raison de se « bunkériser », comme l’a déclaré Komi Koutche sur RFI. « L’aspect actuel de la présidence en dit long sur l’absence d’une quelconque bunkérisation. Tous les Béninois qui sont ici, qui vont et qui viennent, tous les étrangers qui passent chez nous s’étonnent de voir un président de la République circuler dans la ville comme n’importe quel autre citoyen sans motard, ni gyrophare », a poursuivi le porte-parole du gouvernement.

Dans un entretien diffusé sur RFI, l’ex ministre des finances de Boni Yayi a accusé le gouvernement de Patrice Talon de commander des armes à coût de milliards en Chine, pour se ‘’bunkériser’’ à Cotonou alors que des soldats affrontent des terroristes sans armement. Depuis cette déclaration, plusieurs personnalités dont l’ambassadeur du Bénin en France, ont réagi aux propos de Komi Koutché.

