Vive le Roi ! Vive le Président !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Tenez, mon petit Neveu Georges Collinet vient d’acheter le royaume de Danhomin et prend le nom de Dada DEWENONDE GBEHANZIN. Et commencent déjà les prosternations, les allégeances et les félicitations diverses. Et mes vœux d’oncle alcoolique à l’endroit de sa Majesté est qu’il n’en arrive jamais au cours de son long règne, à faire marche de soutien politique à GOHO comme deux des ses illustres prédécesseurs, encore moins à aller danser le hounguan en audience à la Marina, ou faire la réclame pour une marque de sodabi modernisé ...

Au même moment que Dada DEWENONDE (qui signifie entre autres " c’est le Père qui choisit" un autre de mes petits Neveux Joseph Fifamin s’installait aussi sur le trône de l’Union Progressiste (UP), et reçoit quantité de félicitations de ses camarades même si certaines à tout le moins ne débordent pas d’enthousiasme si ce n’est des grommelages ou des grognes et même silencieuses fâcheries croient savoir certains.

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui surnommez le nouveau président de l’UP Dah PATOUWEDE, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

