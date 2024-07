Vitali Boton lance le Tournoi inter-quartiers de football

La ville de Porto-Novo accueille la 2e édition du Tournoi inter-quartiers de football dénommé ‘’Coupe de l’Union’’. Le lancement a été fait, samedi 20 juillet 2024, sur le terrain de sport du Complexe scolaire "L’Eveil" sis à Tokpota dans le 5e arrondissement par Vitali Boton, promoteur de l’évènement. La cérémonie s’est déroulée en présence des maires de Porto-Novo Charlemagne Yankoty, et de Bonou, Thierry Tolégbé et autres invités.

Coup d’envoi de la 2e édition du tournoi inter-quartiers de football ‘’Coupe de l’Union’’ à Porto-Novo. Initiée par Vitali Boton, la compétition va durer 5 semaines et permettra à 16 équipes de plusieurs quartiers de Porto-Novo (majoritairement du 5e arrondissement ) de s’affronter.

« Le promoteur a compris qu’un besoin est là. Il était nécessaire d’organiser pendant les périodes des vacances un tournoi de football pour rassembler les jeunes de Tokpota et de Porto-Novo. Nous ne pouvons que le soutenir », a déclaré le 1er adjoint au maire de Porto-Novo. Selon Rachad Toukourou, la première édition du tournoi inter-quartiers de football en 2023 a été une réussite. Il fallait, poursuit-il, le rééditer.

Le promoteur du tournoi de football s’est réjoui de la forte mobilisation autour de l’événement. « Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et vous remercier déjà pour la réussite de la première édition et ensuite pour la mobilisation totale que nous constatons ici ce soir parce que la fête s’annonce très belle », a affirmé Vitali Boton. Pour lui, il s’agit tout au long de ce tournoi, de fêter l’amitié, la jeunesse et l’amour pour le football. « Ce tournoi est également la fête des jeunes de Porto-Novo mais surtout celle du 5e arrondissement. Comprenez que ce que nous faisons ici ce soir, c’est la célébration de l’Union, de la fraternité qui nous lie, jeunes de Porto-Novo. Je ne suis pas le promoteur de cette coupe. Je n’en ai ni la prétention ni les moyens. C’est la jeunesse de Porto-Novo qui est la promotrice de cette coupe. C’est vous tous ici présents ce soir qui êtes les promoteurs de cette coupe », a-t-il déclaré.

Les dispositions sécuritaires ont été prises pour assurer la réussite de l’événement.

Le match d’ouverture du tournoi a opposé Say FC à Escorpy FC. Il s’est soldé par un score de 2-1 en faveur Escorpy FC.

21 juillet 2024