Vicentia AKOTO OKRY à la tête de l’AFMEF

La salle de conférence de la direction générale des Impôts a abrité, vendredi 14 février 2025, l’Assemblée générale élective de l’Amicale des Femmes du ministère en charge des Finances (AFMEF). C’est en présence du Conseiller technique Habib Tidjani, représentant le ministre de l’Economie et des Finances et le directeur général des Impôts Nicolas Yenoussi.

L’Amicale des Femmes du ministère en charge des Finances (AFMEF) a une nouvelle dirigeante. Elle a nom Vicentia AKOTO OKRY de la direction générale des Impôts. Élue à l’unanimité des membres présents pour un mandat de deux (2) ans, la nouvelle présidente a pour ambition de faire de l’AFMEF, un espace encore plus inclusif. « L’une de mes priorités dès ce début de mandat sera de renforcer la coopération entre les membres de notre amicale. Il est fondamental que chaque voix compte, que chaque idée soit écoutée et que chaque projet ait l’opportunité de se concrétiser », a-t-elle déclaré. À travers nos actions, nos échanges et nos engagements, souligne AKOTO OKRY Vicentia, nous devons porter haut les causes qui nous sont chères, l’éducation, la santé, la solidarité, l’épanouissement, le bien-être des femmes, l’autonomie financière et personnelle, le renforcement de nos capacités ainsi que la reconnaissance des compétences des femmes dans toutes les sphères de la société. « Nous devons aussi veiller à ce que notre amicale rayonne au-delà de ses murs et que nos actions s’inscrivent dans une dynamique de changement social », a-t-elle affirmé.

La nouvelle présidente a aussi rendu un hommage à celle qui l’a précédé à la tête de l’AFMEF. « Je tiens à présenter toutes mes félicitations à Madame BACO Awaou qui avec son équipe dont j’ai fait partie n’a ménagé aucun effort pour assurer avec tant de dévouement les responsabilités de présidente pendant deux années », a-t-elle ajouté. Avec les membres du nouveau bureau, AKOTO OKRY Vicentia, souhaite former une équipe unie déterminée à poursuivre le travail déjà accompli et à apporter de nouvelles idées pour enrichir les actions de l’AFMEF.

L’Assemblée générale élective de l’AFMEF a été aussi l’occasion de faire le point des activités menées au cours de la 2e année d’exercice et de redéfinir la feuille de route pour les deux prochaines années. Tous les rapports ont été validés à l’unanimité des membres présents. Le Conseiller technique Habib Tidjani, représentant le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances a félicité les membres du nouveau bureau. Il a invité tous les membres à travailler ensemble pour faire grandir l’AFMEF.

L’AFMEF a été créée en novembre 2022, avec pour vision d’en faire « un creuset permanent de renforcement des liens de solidarité et d’épanouissement des femmes du ministère en charge des Finances ». La vice-présidente HONONTA HOUSSOU Eudoxie a remercié le ministre d’Etat, Romuald Wadagni et toutes les autorités du ministère de l’Economie et des Finances pour leur accompagnement depuis la mise en place de l’AFMEF. « Depuis sa création, l’Amicale des Femmes du Ministère en charge des Finances a permis de tisser des liens solides et de promouvoir la convivialité. Ensemble, nous avons fait face à des défis ; célébrer des réussites et soutenu les initiatives qui ont enrichi notre quotidien », a ajouté HONONTA HOUSSOU Eudoxie.

Membres du bureau de l’AFMEF

Présidente

AKOTO OKRY Vicentia

DGI

1re Vice-Présidente

HONONTA HOUSSOU Eudoxie

CAPR/SGM

2e Vice-Présidente

BERAUD Rose Abeni

CDCB

Secrétaire Générale

SAMON Nassirath

LNB

Secrétaire Générale Adjointe

VODOUHE Mariquess

La Poste du Bénin

Trésorière Générale

DJEDOU Eudoxie

DGTCP

Trésorière Générale Adjointe

KPANOU KIKI Justine

ANSSFD

Organisatrice Générale

DJENGUE Elodie

DGD

1re Organisatrice Générale Adjointe

AGOSSOU Laurentine

DPAF

2e Organisatrice Générale Adjointe

HONVO HOUNKPE Rose

DNCF

1re responsable chargée de la mobilisation

BABABONI Adidjatou

DNCMP

2e Responsable chargée de la mobilisation

Elode AHOUANDOGBO

PADME

Secrétaire aux Affaires Sportives et Culturelles

MINANON HESSA Rosalie

CENAFOC

Secrétaire Adjointe aux Affaires Sportives et Culturelles

ASSABA Gisèle

INStaD

Secrétaire à la Formation, au Genre et à l’Autonomisation des Femmes

CASSA Meyrine

ANDF

Secrétaire Adjointe à la Formation, au Genre et à l’Autonomisation des Femmes

ATTINKPAHOUN Fifamé Isabelle

IGF

Conseillère Juridique

AZONDEKON Isabelle

CaGD

1re Commissaire aux Comptes

2e Commissaire aux Comptes

3e Commissaire aux Comptes

15 février 2025